哥倫比亞夜總會爆炸 至少37傷

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哥倫比亞一家夜總會發生手榴彈爆炸，造成至少37人受傷。(圖/colombiareports網)

哥倫比亞一家夜總會當地時間16日晚發生手榴彈爆炸，造成至少37人受傷。警方正在調查這次爆炸是否與毒販間爭奪地盤有關。

(中時電子報)