寶妹這原因想要妹妹 洪百榕神回：妹妹不是這樣用

9歲寶妹向洪百榕撒嬌討妹妹，不過當洪百榕聽完原因，卻讓她直呼：「寶妹...妹妹不是拿來這樣用的！」（圖／取材自宋達民和洪百榕愛的粉園臉書）

銀色夫妻檔宋達民和洪百榕結婚多年，育有一對子女「小寶」和「寶妹」，夫妻倆也不時大方分享家庭生活，加上孩子鬼靈精怪，常發生許多趣事。近日9歲寶妹則向洪百榕撒嬌討妹妹，不過當洪百榕聽完原因，讓她傻眼直呼：「寶妹...妹妹不是拿來這樣用的！」

寶妹常脫口說出驚人之語，日前她向洪百榕請求「媽，妳再生一個妹妹來跟我玩好不好？不然每次我ipad沒電的時候都好無聊喔～」讓洪百榕聽完啼笑皆非，傻眼說：「呃...寶妹...妹妹不是拿來這樣用的！如果怕ipad沒電買行動電源就好了好嗎？」對於女兒想要一個妹妹，洪百榕則神回說：「她應該只是想要不會沒電的ipad」。

(中時電子報)