直追美中俄？伊朗秀F313戰機

運輸中的伊朗F313戰鬥機。(圖/新浪軍事)

停在機棚的伊朗F313戰鬥機。(圖/新浪軍事)

伊朗開發中的F313戰鬥機近日在網路曝光，號稱是繼美、中、俄後的第四個五代戰鬥機。但其性能尚未公開，也有分析認為，照片不過是一具模型空殼。

據陸媒新浪網消息，伊朗的F313戰鬥機現在已對世人公開，但目前只有照片，可說相當神秘。觀察外型，這款戰機採用了先進的隱形設計，其灰黑的色彩就是漆上隱形塗料；此外，前置鴨翼氣動佈局、V型垂尾、隱形尾噴設計等部分具有新一代戰機的特徵，該機更採用了獨特的氣動布局設計。

但是到目前為止，伊朗官方並未對F313進一步說明。有專家認為，這或可能是一種疑兵之計，因為說伊朗現在有研製隱形戰機的能力有點太誇張，而且F313的外型超科幻，做工的比例也不協調，很難不讓人懷疑，它是一個大號的模型玩具。

(中時電子報)