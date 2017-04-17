韓大選今起跑 朴槿惠亦恐遭訴
據韓媒報導，南韓檢方將於今（17）日下午對前總統朴槿惠對提起公訴，涉嫌多達13項罪名，由於今日也是南韓大選起跑日，外界認為檢方此舉是為降低對大選的影響。
「閨密門」事件從去年10月爆發，今年4月17日式南韓大選正式起跑，雖然19日朴槿惠的拘留才到期，但為了盡可能降低此案對選舉的影響，南韓檢方選擇今（17）日對朴槿惠提出公訴。根據檢方向首爾中央地方法院提交的文件，認定朴槿惠犯下濫用職權、收賄及洩密等13項罪名，其中涉嫌收賄的金額高達868億韓元（約台幣25億元）。
據《中國新聞網》報導，朴槿惠雖然全盤否認對於檢方的指控，也強調崔順實對掌控企業與財團出資的違法行為並不知情，但法院先前已拘捕朴槿惠，代表法院認為朴槿惠和崔順實的共謀關係確實存在。依照南韓《特定犯罪加重處罰法》，收賄金額超過1億韓元（約台幣300萬元），可被判處無期徒刑或10年以上有期徒刑，這項罪名若成立，朴槿惠可能被判10年以上有期徒刑，最高可達45年。
南韓將於5月9日舉行大選，今日正式起跑，5黨候選人各有支持者，其中，最大在野黨「共同民主黨」文在寅的支持率遙遙領先，他對拘捕朴槿惠一事態度十分強硬，執政黨候選人則盼國民能寬恕朴槿惠。
儘管檢方將對朴槿惠提出公訴，然而，鑒於南韓有過特赦前總統的先例，外界不免猜測，下任總統上台後是否會特赦朴槿惠。
(中時電子報)
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