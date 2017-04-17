神話Eric要結婚了 7月娶小12歲星女友
南韓長壽天團神話隊長Eric（文晸赫）2月才認戀小12歲女星羅惠美，當時兩人還傳明年結婚，Eric公司出面駁斥，想不到今(17日)他親自發聲明，宣布將在7月1日步入禮堂，升格成人夫，突然其來的喜訊，讓粉絲又驚又喜。
Eric透過經紀公司官方臉書發聲明，還貼心用中英日韓4國語言，「我和我的人生伴侶將在2017年7月1日邀請親朋好友，於首爾某教堂舉辦結婚儀式」，他也感謝粉絲19年來的支持，以後會更努力演出，也會和另一半互相照顧和尊重。
其實，Eric和羅惠美2014年就傳緋聞，直到今年2月他才認戀兩人交往3年，且男方已拜訪過女方家人，如今傳出好消息，粉絲都替他開心不已。
(中時電子報)
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