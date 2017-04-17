NBA》這是綜合格鬥嗎？老鷹批巫師太野蠻
老鷹在季後賽首戰107-114不敵巫師，雖然算不上大敗，但在下半場就一路被壓著打。老鷹前鋒米爾沙普抱怨巫師隊打球太野蠻，「這場比賽的問題在於只有我們老鷹隊是在打籃球，巫師隊球員根本是在打MMA(綜合格鬥)。」
米爾沙普上半場結束前持球跌倒，他坐在地上護著球，巫師隊兩個球員立刻撲上去，壓在米爾沙普身上與他角力。結果裁判居然只判定跳球，當時老鷹還領先，但是主場的巫師隊士氣大振，並於第3節成功逆轉戰局。
場邊轉播員也看不下去，「巫師隊根本沒碰到球，簡直是針對米爾沙普動手。」米爾沙普看起來像是被推倒而不是跌倒，巫師球員也不搶球，只是用身體壓住米爾沙普。比賽末段巫師隊中鋒葛泰灌籃，落地之後用力推開米爾沙普，然後又做出挑釁動作，被吹了技術犯規。
儘管吃了悶虧，米爾沙普在場上仍保持冷靜而沒有發作。「如果他們要這樣玩，下次我們得還以顏色，把MMA的招式拿出來用。」米爾沙普說，「我表現得不夠強悍，我不能任人予取予求，如果他們再這樣玩，我一定不會客氣。」
(中時電子報)
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