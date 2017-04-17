爭取經費 林佳龍出席前瞻建設公聽會
立法院今（17）日召開第4場「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會討論軌道建設，台中市長林佳龍親自出席，爭取雙港輕軌捷運、捷運藍線延伸至屯區、捷運綠線延伸大坑、與苗栗海線鐵路雙軌化等建設，若全部計畫獲中央支持，預期建設完成後可創造3469億元經濟效益。
日前行政院宣布將大台中山手線、捷運藍線與捷運綠線延伸，共計1912.59億元建設納入前瞻基礎建設，但也引發部分縣市政黨認為中央照顧不均，林佳龍以「台中市已經準備好了，機會是給準備好的人！」強調市府提出的計畫市民都很有感，地方也受到鼓舞。
林佳龍強調中部區域治理從交通建設做起，將提出中台灣整體軌道規畫，繼續爭取雙港輕軌捷運、捷運藍線延伸至屯區、捷運綠線延伸到大坑與苗栗海線雙軌化等4項建設，建設經費共1290.26億元。
交通局估計全部計畫如獲中央支持，未來可創造經濟效益3469億元、土地開發效益298.14億元，節省民眾往返市區與沙鹿、彰化時間，提升大眾運輸使用率達20%以上。
此外，清泉崗機場升格台中國際機場，台中港啟動新開發計畫，連結台中港、機場、中科、水湳經貿園區與干城的「雙港輕軌捷運」，肩負發展觀光與經濟的使命，也是林佳龍積極爭取的軌道建設。
(中時)
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