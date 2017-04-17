川普國安顧問：美國不想對北韓動武

美國國安顧問麥瑪斯特(Lt. Gen. H.R. McMaster)。(圖/美聯社)

美國總統川普(左)和中國國家主席習近平針對北韓問題，將會採取合作態度或是單獨面對，全世界都在關注。(圖/美聯社)

美國現在面臨北韓這個大問題、大麻煩來了！全世界的人都在關注到底美國會不會聯合中國，對北韓發動戰爭，或是美國要自己處理掉這個大麻煩？北韓的重大節日「太陽節」剛過不久，昨日又再次試射導彈失敗，美國國安顧問麥瑪斯特(Lt. Gen. H.R. McMaster)得知消息後不久，發表聲明強調，其實美國不希望使用軍事力量解決北韓問題。

據《CNN》引述麥瑪斯特接受《ABC》訪問表示，川普已經說得很明白，美國和盟友都不會接受北韓的核試威脅，因此我們將和盟友共同努力，也會和中國結盟，一起發展各種即將面臨的可能。

美國國安顧問麥瑪斯特說，美國和盟友達成共識，認為現在北韓的問題來了，此刻也正是我們採取各種可能應對措施的時候，撇開軍事選項，我們試圖和平解決北韓問題。他補充說，接下來幾個星期，甚至幾個月，我認為我們有很大的機會可以好好避免軍事衝突，不要讓最壞的情況發生。

(中時電子報)