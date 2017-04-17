MLB》怪力哈波炸雙響 再見轟助國民逆轉勝
國民強打少年哈波(Bryce Harper)昨役穿上「傳奇42號」套裝，沒想到竟悶了一整場無建樹，不過17日他再度對上費城人，可沒再手軟了！不僅演出單場雙響炮，其中一發更是9下價值連城的再見3分炮，讓出現2次守備瑕疵、差點輸球的國民，以6比4逆轉擊敗費城人。
國民前役與費城人交手，儘管敗在C.賀南德茲(Cesar Hernandez)一記2分炮，但攻勢不連貫、全場僅敲4安的低迷火力，更是主要輸球的原因之一。此役他們重振旗鼓，前5局就取得2分領先；未料比賽後段牛棚失守，讓費城人把握機第8、第9局趁國民守備大亂、出現2次瑕疵之際，連趕3分超前。
國民9下展開反撲，靠保送跟安打攻占一二壘，但也讓費城人終結者班華(Joaquin Benoit)抓到2出局。退無可退的情況，哈波卻很快處於2好球劣勢，但最後他一路纏到滿球數，相中一記速球轟出生涯首發逆轉炮，「沒打者想讓球數落後，但我只能做出最好的攻擊。扳回球數劣勢，找到好打的球攻擊。」
哈波的這一擊，拯救了第8、第9局出現守備瑕疵、險輸掉比賽的國民。至於當時為何選擇對決手感火燙的哈波，而非狀況平平的莫菲(Daniel Murphy)？費城人總教練麥坎寧(Pete Mackanin)直言，「這兩個人都很難纏，我不想看他們任何一個人站上打擊區，必須得用非常棒的球才能壓制。」
(中時電子報)
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