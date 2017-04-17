為啥美不打北韓 陸學者：為維持東北亞軍事存在
朝鮮半島局勢隨著北韓再度發射飛彈進入最高潮，美國總統川普對此次試射反應則顯得「異常沉默」。根據《東網》報導，北京傳媒學者喬木認為北韓發展核彈和導彈，是因感到政權不安全，那為甚麼美國不會打北韓，實際上，美國就是想借北韓核問題，維持在東北亞的軍事存在。
北韓領導人金正恩表示要繼續核爆和導彈試驗，川普頻頻在推特發文，表達強硬的反對態度。雖然美國航母卡爾文森號打擊群直接航向朝鮮半島，但對比日前空襲敘利亞，讓外界紛紛猜測美國究竟會不會對北韓動手。
當年美國攻打伊拉克，原因就是薩達姆政權搞核武。若真的有核武，反而不會打。北韓會拼命發展核彈和導彈，主因是感到政權不安全，有核武就有戰略威懾和安全。
但是美國真的會像打伊拉克一樣，打北韓嗎？喬木直言，美國就是想借朝核問題，維持在東北亞的軍事存在。川普上台後的重心在美國國內，此次調兵遣將，就像歷史上的眾多美日韓軍事演習一樣，對北韓是以壓促變，對國際社會和其他國家發出炫耀武力、維持秩序的訊號。真要對北韓動武，一定繞不開中國。
(中時電子報)
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