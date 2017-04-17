NBA》小刺客妹妹車禍身亡 綠衫軍遭公牛逆襲

塞爾提克艾塞亞湯瑪斯(中)賽前為妹妹默哀。(美聯社)

雖然拚戰了一整季塞爾提克終於取代騎士成為東區霸主之位，沒想到卻在季後賽開打前夕傳出主將「小刺客」艾塞亞湯瑪斯的妹妹在車禍中過世，小刺客17日帶著悲傷的心情出賽，而且還攻下兩隊最高33分，無奈作客的公牛靠著吉米巴特勒的30分領軍，106比102逆轉勝出，搶下系列賽首勝。

吉米巴特勒攻下30分，帶領公牛在季後賽首輪首戰逆轉擊敗塞爾提克。(美聯社資料照)

塞爾提克在賽前才知道艾塞亞湯瑪斯的妹妹因車禍死亡，開打前全場默哀，坐在場邊的艾塞亞淚流滿面，開打後全場觀眾高喊MVP，希望能鼓勵艾塞亞走出悲痛，綠衫軍首節取得28比23領先優勢，次節公牛反超2分，易籃後，塞爾提克保有領先局面，吉米巴特勒在最後兩分鐘連續4次出手命中，其中包含兩顆三分球，公牛硬是將比數般平。

決勝節，吉米巴特勒打得非常強勢，不但連得5分，還外帶一次助攻，公牛打出8比0攻勢，95比88領先，塞爾提克在最後7.5秒利用艾塞亞湯瑪斯的快攻上籃追成102比104，吉米巴特勒隨後兩罰俱中，替公牛鎖定勝局。

公牛直到例行賽最後一戰才驚險搭上季後賽末班車，此役吉米巴特勒是勝利最大功臣，替補和降坡堤斯19分、9籃板，羅賓羅培茲14分、11籃板，隆多12分、7籃板、6助攻，韋德11分、5籃板、6助攻。

(中時電子報)