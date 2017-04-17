NBA》小刺客妹妹車禍身亡 綠衫軍遭公牛逆襲
雖然拚戰了一整季塞爾提克終於取代騎士成為東區霸主之位，沒想到卻在季後賽開打前夕傳出主將「小刺客」艾塞亞湯瑪斯的妹妹在車禍中過世，小刺客17日帶著悲傷的心情出賽，而且還攻下兩隊最高33分，無奈作客的公牛靠著吉米巴特勒的30分領軍，106比102逆轉勝出，搶下系列賽首勝。
塞爾提克在賽前才知道艾塞亞湯瑪斯的妹妹因車禍死亡，開打前全場默哀，坐在場邊的艾塞亞淚流滿面，開打後全場觀眾高喊MVP，希望能鼓勵艾塞亞走出悲痛，綠衫軍首節取得28比23領先優勢，次節公牛反超2分，易籃後，塞爾提克保有領先局面，吉米巴特勒在最後兩分鐘連續4次出手命中，其中包含兩顆三分球，公牛硬是將比數般平。
決勝節，吉米巴特勒打得非常強勢，不但連得5分，還外帶一次助攻，公牛打出8比0攻勢，95比88領先，塞爾提克在最後7.5秒利用艾塞亞湯瑪斯的快攻上籃追成102比104，吉米巴特勒隨後兩罰俱中，替公牛鎖定勝局。
公牛直到例行賽最後一戰才驚險搭上季後賽末班車，此役吉米巴特勒是勝利最大功臣，替補和降坡堤斯19分、9籃板，羅賓羅培茲14分、11籃板，隆多12分、7籃板、6助攻，韋德11分、5籃板、6助攻。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。