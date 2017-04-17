出國旅遊哪裡最安全？芬蘭摘冠、台第28名
出國旅遊去哪裡最安全？由於全球壟罩在恐怖攻擊的陰影下，不管去哪裡都擔心成為恐怖攻擊的目標，或是當地治安差、扒手多，不管是跟團或自由行的旅客來說，安全疑慮皆為首重，也是決定是否到當地旅遊的關鍵要素之一，而日前世界經濟論壇（WEF）則公布了2017年「旅遊競爭力報告」，結果顯示世界上最安全的國家是芬蘭，台灣則排名在第28。
根據孤獨星球(Lonely Planet)網站報導，由WEF針對136個國家進行「2017年旅遊觀光競爭力報告調查」，旅行最安全的國家由芬蘭拔得頭籌，阿拉伯聯合大公國位居第2、冰島排在第3；第4至10名依次為阿曼、 香港、新加坡、挪威、瑞士、盧旺達、卡達，台灣和日本排名在第28和第26名，中國大陸則排名第95名。
報導指出，WEF每兩年會公佈一份《旅遊競爭力報告》，而在2017年的報告中在安全與治安方面，芬蘭擊敗了瑞典和挪威摘下后冠。WEF表示，這項排名標準主要與遊客是否受到暴力或恐怖主義攻擊有關，是基於一個國家對遊客旅遊安全的保障程度，此外，排名標準沒有將輕微犯罪考慮在內。
同時，WEF也公布了最不安全的國家，包含哥倫比亞、葉門、薩爾瓦多、巴基斯坦和奈及利亞。
(中時電子報)
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關鍵字：旅遊
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