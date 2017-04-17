白百何結婚內幕曝光 陳羽凡威脅跳樓逼婚

白百何曝老公陳羽凡求婚內幕。(圖／翻攝自陸網)

大陸女星白百何近日捲入出軌疑雲，在沉默多天後，她和老公陳羽凡坦承2015年已離婚，不過兩人當初會結婚，竟是男方以「跳樓」當做威脅。

白百何2013年宣傳電影《分手合約》時，被問到老公陳羽凡求婚也很浪漫？她竟脫口說：「陳羽凡沒有站在我面前向我求過婚，他是以發短信要脅的方式向我求婚」，原來當時陳羽凡站在頂樓說，如果白百何答應了，就一起共度下半生，如果拒絕就要從另一邊下去了。

如今兩人婚姻走到盡頭，這段往事又被翻出，不少網友感嘆強求的感情留不住，「一開始就是錯的」。

(中時電子報)