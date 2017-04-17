前瞻大餅「中彰投苗」聯盟成型？ 對抗雙北

前瞻基礎建設中最大一塊餅，預算達4,200多億元的軌道交通建設今日召開公聽會，新北市、台中市等縣市首長也都親上火線。台中市長林佳龍稱，過去軌道建設重北輕南，中南部需要軌道建設，此次代表「中彰投苗」發聲；對此，新北市長朱立倫表示，樂見中南部爭取軌道建設，但是不能忽視大台北地區。

此次軌道建設經費多用於捷運、鐵路軌道建設，且多分配於中南部地區，尤其「中彰投苗」4地更以台中市為首，形成交通建設聯盟。林佳龍說：「我今天代表中彰投苗來發言」，他認為軌道建設經費分配並未不公，反而能平衡城鄉差距。

林佳龍稱，台灣必須走入綠色交通，便捷軌道運輸是進步城市指標。現在台中正在推動捷運綠線延伸至彰化，另外，大台中山手線完工後，苗栗就變成唯一一個仍是單軌鐵路的縣市，所以這次也要一同為苗栗爭取鐵路雙軌化。

相較之下，雙北此次並未爭取到軌道建設經費，朱立倫認為，軌道建設是大台北地區700萬居民共同期待，新北市跟台北市是共同生活圈，幾乎所有捷運都是聯通，雙北居民的權益不能被忽視。

林佳龍諷刺道，雙北「咖好命」不了解中南部的辛苦。他表示，以前軌道建設重北輕南，大部分捷運建設都集中在大台北地區，雙北擁有將近1.2兆元的軌道建設經費，中南部至少要有基本的軌道骨架，日後才能慢慢完善整個交通運輸網。

(工商)