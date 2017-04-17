要搬了！維安太貴 梅蘭妮亞今夏入白宮

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞4月16日結束佛州棕櫚灘馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部的周末假期，搭乘空軍一號專機，抵達馬里蘭州安德魯空軍基地（Andrews Air Force Base）。（圖/美聯社）

雖然美國總統川普就任即將朝百日邁進，但第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）為了等11歲的兒子拜倫（Barron）學業告一段落，遲遲未搬進白宮，仍住在紐約的川普大樓（TrumpTower）。

而華府、紐約兩頭維安，費用高得令人咋舌。據《紐約時報》（The New York Times）先前報導，要維護川普大樓安全，一天的費用約在12.7－14.6萬美元（390－450萬台幣）之間。

事實上，不僅是這兩處，連川普不時造訪的佛州棕櫚灘馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部，也在保護之列。由於至今紐約市警局（NYPD）與美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）負擔了大部分費用，而廣遭輿論批評。

一名白宮官員已向福斯新聞（Fox News）證實，梅蘭妮亞今年夏天即將搬進白宮。

據《時人》（People）雜誌報導，這位46歲的前模特兒喜歡曼哈頓（Manhattan）的家，還有個人的獨立生活，因此對搬進白宮感到遲疑。

不過，最近有超過54萬人在Change.org網連署，籲請梅蘭妮亞搬進白宮，要不然就自付川普大樓的維安費用。

(中時電子報)