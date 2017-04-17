華泰瑞苑墾丁賓館 窺探老蔣秘密通道
位在墾丁國家公園裡的華泰瑞苑墾丁賓館，以大尖石山與海天一色為景，低調簡約的建築設計收納山海壯闊景觀，讓房客置身大自然又能體驗頂級住宿。
華泰瑞苑過去曾是蔣公行館，問起工作人員，都能把昔日故事講得精彩，據說這裏的地理位置就像一張太師椅，右有大尖石山，左方另有小山群，如同太師椅的扶手，前方牛角石則是跨腳處，可安安穩穩坐鎮於此。
賓館裡也保存了當年蔣公的會議室與家具，中間有個大壁爐，內藏密道，若發生緊急事故，可鑽進壁爐，密道出口在戶外泳池旁的草地，也兼直升機停機坪，能在最短時間內搭機離開，蔣經國也曾多次搭直升機到這裡度假。
據說蔣公夫婦分房睡，作息也不同，兩人平常只有午餐時間相聚。2308號房為昔日蔣公房間，若入住2308就是名符其實的總統套房，寬敞陽台讓視野景觀特別遼闊，還有管家送餐服務，很適合度蜜月；宋美齡房間則是現在的2301號房，兩個房型不同，而事實上整個賓館共規劃6種房型，讓房客有不同選擇。
一樓的沐餐廳強調使用在地食材，包括東港與車城的直送海鮮，以及自建的香草園，縮短食物里程躍上餐桌，早上可在戶外泳池畔，眺望大尖石山同時品嘗豐盛早餐，夜晚可預約頂樓享用浪漫燭光晚餐，讓房客在墾丁秘境也能嘗到精緻料理。
今年3月，多功能園區正式營運，室外區有許多茄苳老樹，食草與蜜源植物吸引蝴蝶飛來，又設有解說牌，儼然就是一座大自然教室；室內區為生態體驗館、健身房與SPA館，還有小朋友最愛的親子互動遊戲，除了房客可使用，多功能園區也開放非房客參觀，並於特定時間由專人導覽。
華泰瑞苑墾丁賓館／www.gloriamanor.com／可預約報名梅花鹿等12種館外行程
(中時)
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