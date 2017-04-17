台南晶英復古體驗 穿旗袍遊府城

姐妹閨密一起穿上旗袍體驗古都懷舊風。（台南晶英提供）

穿上旗袍參加浪漫復古的午茶派對。（台南晶英提供）

到日本穿和服拍照不稀奇，現在到台南府城穿旗袍才夠潮，經常在網路上看到旗袍女孩在古蹟或老街留影，儼然成為一股時尚風潮，台南晶英酒店搶先流行，在春天推出「晶天.一起旗跑吧」住房專案，不僅可拍寫真，還舉辦浪漫的旗袍午茶派對，來一場與眾不同的復古體驗。

台南晶英邀請「旗跑」專門店走入飯店，由專業人員為房客依照身形推薦適合的旗袍樣式，協助試衣並提供盤髮服務，在飯店輕鬆挑選喜愛的旗袍花色與配件，男性則有帽子、領結、吊帶和眼鏡等搭配，穿上旗袍走進府城漫步，以不一樣的方式感受古都的萬變風情。

台南晶英更聘請專業攝影師，在充滿文化意象的飯店內，為房客拍攝旗袍寫真，包含5張照片電子檔以及現場提供一張印刷紀念照，平日兩人成行只要4,600元起（需加一成服務費）。

除了旗跑住房專案，台南晶英也推出期間限定的「晶緻典雅」旗袍下午茶派對，適合閨密出遊或者打造專屬兩人的特別回憶。

(中時)