台北城大飯店 親子入住免費升等
台北市大龍峒正舉辦保生文化祭，想帶孩子多認識傳統文化，不妨把握台北城大飯店推出「大手牽小手 城市樂悠遊」親子住房專案，即日起至5月31日，親子住房能免費升等，還可就近遊逛大稻埕與參加文化活動。
台北城大飯店為台灣首家古蹟飯店，原為台灣鳳梨王葉金塗古宅，於1929年落成，華美氣派的建築見證當年大稻埕繁華。飯店外觀一至三層爲古蹟保留，紅色磚瓦加上洗石子結構，是古典巴洛克式風格，四樓以上是由灰色花崗石材所砌成的全新建物。
台北城大飯店位於大稻埕，走出飯店就是紅瓦街屋、茶韻藥香、傳統小吃、碼頭夕陽，4至5月於大龍峒舉辦的「保生文化祭」，將藝術與宗教的跨界融合，活動很有看頭。
「大手牽小手 城市樂悠遊」專案，凡親子入住購買豪華雙人房或豪華客房，即可免費升等行政套房或豪華家庭房，優惠價格3,600元+10%，含三客早餐，於官網訂房得享優惠。
(中時)
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