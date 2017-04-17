關渡自然公園 送子鳥報到

猜猜看，誰才是送子鳥？（左圖為陳王時攝，關渡自然公園提供。右圖為陳志東攝）

東方白鸛飛行時，展現黑色飛羽。（陳王時攝，關渡自然公園提供）

送子鳥是什麼鳥？是嘴巴尖尖長長的白鸛？還是嘴巴闊闊大大的鵜鶘？大家通常會選鵜鶘，因為嘴巴大可以塞進嬰兒，但這樣就答錯了，因為正確答案是白鸛！在中世紀日耳曼北部的神話傳說，尚未出生的人類靈魂會棲息於水邊，並由白鸛將其帶來送給父母，由於卡通或圖片中常畫白鸛叼著以布包裹的嬰兒，看起來很像有著大喉囊的鵜鶘，因此產生誤解。想親眼看看送子鳥模樣，歡迎到關渡自然公園。

關渡自然公園4月11日開園，開園前一天就飛來5隻東方白鸛，打破開園以來紀錄。東方白鸛上一次出現在關渡自然公園是2015年的4、5至7月，而且只有一隻。

關渡自然公園表示，東方白鸛是一級保育動物，全球現存數量不到兩千隻，主要遷徙路線不包括台灣，但偶爾會因天候或其他因素，意外抵台。這種大型禽鳥主要分佈在西伯利亞東部、中國東北東部、北韓等地，冬季會南遷至中國南方度冬。

這次5隻東方白鸛應該是北返時意外來到台灣，因天氣漸佳，只短暫停留3天後就離開，之後或許還有機會見到。除了東方白鸛外，關渡自然公園最近還觀察到黑面琵鷺、田鷸和尖尾鷸等鳥類，留鳥及夏候鳥也準備開始育雛，歡迎大家來參加每週日下午2時及3時30的「關渡賞鳥趣」活動，透過高倍數望遠鏡，細賞飛羽之美。

「東方白鸛」小檔案 Oriental White Stork Ciconia Boyciana Swinhoe L: 120cm

野外特徵：嘴黑色，粗厚，長而尖，腳紅色，眼睛周圍紅色。

成鳥形態：停棲時，身體前半部白色，後半部黑色，前頸下部有膨鬆飾羽；飛行時，頸、腳伸直，展翼寬長，飛羽黑色。

分佈習性：通常單獨出現於沼澤、河口、湖池及濕原地帶，以魚、兩棲類與甲殼類為主食。

(中時)