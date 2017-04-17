NBA》飆進11顆三分球 勇士續寫不敗神話
勇士17日與拓荒者激戰到第四節才分出勝負，最終以121比109取得系列賽首勝，勇士單場投進11顆三分球，創下單場只要投進超過雙位數三分球的60連勝不敗神話。
勇士本季整體戰績雖然不如上季，但整體進攻火力卻更上層樓，此役打完前3節就已投進9顆三分球，與拓荒者打成88平手，第四節開打後勇士掌握第一波進攻權，卓雷蒙格林立刻飆進大號三分球，不但幫助勇士再次取得領先優勢，也帶起球隊打出一波15比2攻勢，最終以12分之差拿下好彩頭。
勇士此役三分線27投11中，投籃命中率40.7%，加上籃板與助攻都來犯的比拓荒者來得出色，贏得並不意外，唯一的缺點就是守不住敵軍兩大主將麥科倫與利拉德，被兩人攻下75分，這是第二戰必須嚴防的地方。
(中時電子報)
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