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NBA》飆進11顆三分球 勇士續寫不敗神話

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卓雷蒙格林在勇士與拓荒者的季後賽首輪首戰第四節砍進特大號三分球，這是勇士整場比賽的第10顆三分球，幫助球隊拉出15比2攻勢，最終拿下好彩頭，而且還幫助勇士續寫不敗神話。(美聯社資料照)

勇士17日與拓荒者激戰到第四節才分出勝負，最終以121比109取得系列賽首勝，勇士單場投進11顆三分球，創下單場只要投進超過雙位數三分球的60連勝不敗神話。

勇士本季整體戰績雖然不如上季，但整體進攻火力卻更上層樓，此役打完前3節就已投進9顆三分球，與拓荒者打成88平手，第四節開打後勇士掌握第一波進攻權，卓雷蒙格林立刻飆進大號三分球，不但幫助勇士再次取得領先優勢，也帶起球隊打出一波15比2攻勢，最終以12分之差拿下好彩頭。

勇士此役三分線27投11中，投籃命中率40.7%，加上籃板與助攻都來犯的比拓荒者來得出色，贏得並不意外，唯一的缺點就是守不住敵軍兩大主將麥科倫與利拉德，被兩人攻下75分，這是第二戰必須嚴防的地方。

(中時電子報)

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關鍵字：勇士拓荒者三分球卓雷蒙格林
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