台人歌頌八田與一 侯漢廷： 不是壞就是傻
台南烏山頭水庫的八田與一銅像遭斬首，且頭顱不知去向，引起社會關注。新黨新思維中心主任侯漢廷在臉書簡述八田與一在台作為，直批他是日本帝國主義下殖民台灣的官僚幫兇，並說若有台灣人感念他，「我只能說，不是壞就是傻」。
侯漢廷在臉書PO文指出，八田與一建設嘉南大圳期間，對台灣人進行五次剝削，包括徵收地不予補償、以低薪強迫勞動、水庫建成後徵收灌溉稅金、喪失自由耕種權利，以及收成稻米上繳日本，台人只能吃番薯籤。直至國民政府光復台灣，取消不平等待遇；兩蔣時代重修水庫，實施三七五減租、耕者有其田，台灣農民才真正擺脫被剝削的命運。
侯漢廷直言，八田與一蓋水庫，台灣人出地、出力、繳稅、耕種，最終卻什麼都吃不到，八田與一是日本帝國主義下殖民台灣的官僚幫兇，若有台灣人感念他，不是壞就是傻，「千萬不要傻傻去感謝八田與一，台灣容得下你，但你的智商容不下你自己」。
(中時電子報)
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