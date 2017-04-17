管制發揮成效 雲林縣府核發六輕許可證

六輕獲雲林縣府核發展延8張許可證。（六輕提供）

雲林縣環保局長林長造說明核發六輕許可證。（許素惠攝）

雲林縣府上午宣布依法核發六輕8張許可證，包括塑化三廠1張生煤使用許可證展延，塑化三廠5張生煤汽電共生操作許可證，M13生煤操作許可因發證年限僅核發6個月內遭環保署訴願決定撤銷需另為適法處分，維持上次核減生煤126,301噸，核發期限105.11.24至107.11.23。

M10、M11、M12製程因於105年2月10日已核減生煤252,824.52噸，維持上次核減生煤252,824.52噸；展延期限原106.4.16展延至108.4.16，塑化一廠M28、M29製程因環保署106年3月29日撤銷105年10月17日許可處分，維持上次核減石油焦60萬9,340噸分別為80%及84%；許可證期限105.10.17展延至106.11.16。

環保局長林長造表示，104年起六輕電力設施已核發麥寮汽電、塑化一、二、三廠等15張操作許可證，其中生煤共減核231萬2,726噸生煤量，平均減核約14.1%燃料量；石油焦共減核60萬9,340噸，核減石油焦用量約82%，許可證期限均縮減為2年內。105年電力設施實際排放量相較於103年削減硫氧化物14.95噸、氮氧化物65.56噸。

林長造強調，空污管制必須從污染源源頭暨管末雙軌管控，雲林縣生煤許可減量為全國最高，針對許可證期限縮減至2年內，以滾動式機動檢討，加強管制，台中市也將參考本縣方式比照辦理，管末管制制訂全國最嚴格電力設施排放標準及揮發性有機物排放標準，台中市、高雄市也將參考本縣辦理方式，表示本縣管制作為有顯著之成效。

(中時)