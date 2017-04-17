巨乳封「波霸」豔星 葉子楣息影23年近況曝光

葉子楣息影23年，曾以傲人美胸被封「波霸」稱號，可以說是「香江第一代波神」。（圖／本報系資料照片）

香港女星葉子楣曾是昔日知名豔星，在1980、90年代憑一雙巨乳受封「波霸」，並以大膽演出風格走紅港台，不過葉子楣1994年演完電影《地下裁決》後為愛息影，多年來當醫師男友背後的女人，近日葉子楣被直擊現身香港銅鑼灣商場，賢慧為男友挑襪子，貼心模樣與過去艷麗形象大不同。

「香江第一代波神」葉子楣曾被媒體拍到，身穿T恤、牛仔褲打扮樸素，並以一頭亂髮出現在街頭，51歲的葉子楣毫無明星架式，反倒多了幾分大嬸味，近日葉子楣則再被香港《蘋果》直擊，與醫師男友出現在商場，她仔細挑男襪，接著再買冰大飽口福，小倆口幾乎都是由葉子楣負責購物跑腿。

葉子楣多次被拍到素顏現身，加上她息影23年，「香江第一代波神」星味已散，不過葉子楣當年在事業巔峰時，為愛隱退，日前她談到復出演藝圈，葉子楣則表示：「一是不要出來，如果出來就不要客串。」抱持順其自然態度，也讓外界期待她的動向。

(中時電子報)