動物園愛地球！自製「果皮清潔劑配方」省錢又環保

自製果皮清潔劑的材料，都是取用回收的果皮，不但可以減少垃圾量，還可以取代化學藥劑。（台北市立動物園提供）

出門在外旅遊時，如果能夠使用到清潔舒適的公廁環境，相信是每位民眾的基本期待。為了提供遊客一個友善的如廁空間，近年來，台北市立動物園針對公廁的清潔維護作業，進行了積極的改變，公廁環境品質已經大幅提升。動物園的廁所除了乾淨以外，還具有獨樹一格的特色及創意！那就是全面採用動物園自製的「果皮清潔劑」。

早在99年開始，動物園負責環境清潔的同仁們便成立了「品管圈」，努力地推動園區「無毒公廁」的目標，希望能以友善環境的原物料取代漂白水等化學藥劑的使用，讓園區遠離環境賀爾蒙的危害。同仁們利用公餘時間特別到水果行或菜市場，收集攤商剰餘的柑橘類水果皮當材料，製作安全無毒的果皮清潔劑。

起泡劑及小蘇打粉的使用量，民眾可視油污的狀況自行調整，添加的量愈多去污力愈好，但需要清水洗淨的量也相對的增加唷！（台北市立動物園提供）

經過長時間的使用及收集各方意見後，研發小組近期發現，只要再加入一種民眾隨手可得的元素，果皮清潔劑的去污能力竟然大大提升，在不斷反覆測試，找出原物料最佳混合比例後，便迫不及待地想和大家分享果皮清潔劑2.0進化版的配方。

果皮清潔劑2.0進化版的材料包括：檸檬皮（柑橘類果皮皆可）400公克、75%酒精1公升、食用鹽30公克、水3公升、椰子油起泡劑300~600公克、小蘇打粉20~25公克（起泡劑及小蘇打粉的使用量，民眾可視油污的狀況自行調整，添加的量愈多去污力愈好，但需要清水洗淨的量也相對的增加唷！）

製作方法:先切除檸檬果肉，剔除內膜部分，取400公克檸檬皮含精油的部分（約15顆），倒入1公升濃度75%的酒精內浸泡3天。3天後將果皮濾出，再將3公斤的水、30公克的食用鹽、20公克的小蘇打粉及300公克的椰子油起泡劑依序加入精油酒精中並攪拌均勻即可使用。

動物園的廁所除了乾淨以外，還具有獨樹一格的特色及創意!那就是全面採用動物園自製的「果皮清潔劑」。（台北市立動物園提供）

動物園自從開始推動無毒公廁，以自製果皮清潔劑這項兼具自然散發水果香與天然除臭力的利器，在各類評鑑中屢創佳績，還入選行政院環保署出版有聲公廁電子書-「幸福守廁－便所王國的奇幻旅程」。另外動物園還在第22屆東南亞動物園協會年會（SEAZA）上，發表「友善環境-自製果皮清潔劑」的成果，希望能有更多鄰近國家一同響應。

自製果皮清潔劑的材料，都是取用回收的果皮，不但可以減少垃圾量，還可以取代化學藥劑。製造及施用的過程不但完全沒有刺鼻味，還會依各種原料產生不同的水果清香。希望能有更多民眾認識、進而瞭解果皮清潔劑簡單又便利的製作方式，能夠在家自行生產，減少進而全面取化使用塑化成份的清潔製品，讓地球環境得以自然永續，也確保我們的身心健康！

(中時電子報)