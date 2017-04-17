美特種兵拍A片遭調查 戰友粉絲還不少
美國海豹部隊赫赫有名，其成功斬首賓拉登更是享譽國際。但近日傳出，一位現役隊員因拍攝A片遭到調查，而且還是曾幫軍方拍攝徵兵廣告的封面人物，令外界詫異！
據英媒《衛報》訊，美軍現正在調查海豹部隊作戰士官施密特涉嫌參與A片拍攝一案，若案情屬實，施密特恐怕要面臨嚴厲處份。因為其服役中在外兼差未獲單位核准，而且這種特殊差事還有損美軍聲譽。
施密特服役23年，正值42歲，曾隨海豹部隊執行任務而獲頒勳章，更曾當過美軍官網的封面人物。而他的妻子是知名A片女優杰德，報導指出，施密特演出的A片多是與其妻合作拍攝。
對於報導傳聞，施密特本人未出面說明，另由妻子杰德代為澄清。杰德表示，兩人因投資房地產失敗，自己不得不「下海」拍色情片，而且這行幹久了也難以轉業，施密特只是為了幫妻子分攤工作才協助拍攝。
杰德強調，拍A片不是可恥的工作，因為這些影片給美軍官兵帶來慰藉，而且軍中還有很多「戰友粉絲」。如今，為軍中弟兄帶來歡樂卻要被處罰，實在是相當冤枉！
(中時電子報)
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