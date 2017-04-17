國父、八田與一銅像遭破壞 賴清德雙重標準挨批

國父、八田與一銅像遭破壞，台南市長賴清德反應遭批標準不一。(鳳凰花護民主市政監督聯盟)

2011年，蔡英文前往烏山頭水庫，到八田與一銅像前獻花。（本報系資料照片）

有「嘉南大圳之父」之稱的日本土木工程師八田與一，傳出在烏山頭水庫園區的遭斷頭，台南市長賴清德除於第一時間指示市府警察局成立專案小組，全力積極偵辦，並要求5月8日前修復。相較之前在台南的國父銅像遭破壞拉倒，賴清德的處理態度遭批雙重標準。

日本土木工程師八田與一日據時期在台灣興建「嘉南大圳」，是當時領先世界的工程創舉。位於台南烏山頭水庫內的八田與一紀念銅像，驚傳遭人斷頭，且頭顱遭人帶走，不知所蹤。台南市長賴清德除於第一時間指示市府警察局成立專案小組，全力積極偵辦，同時，因5月8日將舉辦追思紀念活動，也請嘉南農田水利會完成銅像修復，以利追思活動順利進行。

相較之前台南市湯德章紀念公園的國父銅像遭獨派人士拉倒，台南市長賴清德拒絕回應國父銅像遭破壞等議題。「鳳凰花護民主市政監督聯盟」製圖比較賴清德對八田與一、國父銅像遭破壞的反應，批評國父代表著三民主義，八田與一的背後則是日本對台殖民的算計「一樣的破壞公物行為，賴清德的標準卻不一，其心可議!」

八田與一銅像遭斷頭，親日派十分氣憤，但也有網友留言「八田與一是日本人佔領屠殺台灣人的幫兇，他之所以奉命建造嘉南大圳，是為了在台灣種甘蔗製糖給日本人吃。1930年底，該工程完工不過半年，新完工的烏山頭水庫就被地震震損了330尺。」

「牠們是侵略集團的一份子，竟然還拜，真是頭殼壞去! 日本人侵略台灣搶盡稻米，糖，木材，…..等資源，被奴役久了把侵略者當恩人了! 好比盜匪在你家門前鋪一條路，只是為了運輸財物要方便進出，不是在幫那家人， 現在日本人回去留下了道路/水庫，後世子孫竟然感激涕零，感謝侵略者幫大家鋪橋造路，建水庫!! 他們建了水庫使稻米增生台灣人有多吃一碗飯嗎? 沒有，大家還是瘦巴巴的 ! 那米跑那裏去了 ? 當然全部運到日本去了!」

在台灣漫畫家劉興欽的作品「小村故事」中，台灣農民因憤恨所種植白米全上繳日本，農民只能吃地瓜，遇到天災蟲害反而非常高興，希望害蟲將白米吃光光，甚至盼望不要豐收。

「鳳凰花護民主市政監督聯盟」粉絲也留言「昔有偽滿州國，今有偽台灣國!!水利會長楊明風講對台灣貢獻大，不知台灣社會怎麼了?日本才是外來政權.壓榨荼毒台灣啦!!八田與一就是日本殖民侵掠象徵啦!!」、「二次大戰結束，全世界被日本殖民國家，要找到如此忠心耿耿的...不容易！」、「在中華民國破壞國父，總統銅像沒事，清除日本鬼子，要追查。當心天譴。混蛋！」、「 不意外，被殖民的台灣人的想法。」、「不認自己的祖先，只好去做日本奴。」

(中時電子報)