習川會後 張小月：有信心台美關係零意外

陸委會主委張小月今（17）日上午於立法院內政委員會針對「川習會後兩岸關係之發展與因應對策」進行專項報告。他指出，習川會後，中美是達成願意針對重大分歧的事情，以合作模式坐下來談，但不表示他們的關係是非常密切友好，而且非常有信心台美關係不因習川會後有任何意外。

張小月援引清華大學國際關係研究院院長閻學通的論述指出，中美關係是一個「假朋友關係」，陸委會研判未來中美關係短期內仍會處於「相互尊重、管控分歧」的競合態勢。

針對近日美國總統川普頻頻向中釋出友好，張小月指出，這是川普的一種外交手段，川普站在保持美國利益的基礎上，希望與中方就經貿以及北韓問題進行討論。

張小月表示，台灣有經貿以及自由民主等方面的優勢，且在戰略位置上，對東亞區域穩定有相當大的作用，美國深刻認知台灣的重要性。張小月強調，台美關係未來會持續深化，而且非常有信心會零意外。

對於美方是否曾要求我方改變兩岸政策，張小月表示「沒有」，但他提到，美方有希望中國大陸主動對台釋出善意。

(工商)