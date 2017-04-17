男子爬金面山跌倒 警、消馳援救人

桃園市47歲曾姓男子日前在大溪區金面山第1登山口入山後，因路況不熟迷途且不慎滑倒受傷，警、消前往救援。(賴佑維翻攝)

桃園市47歲曾姓男子日前在大溪區金面山第1登山口入山後，因路況不熟迷途且不慎滑倒受傷，警、消前往救援，因不了解曾男位置，警方還先請曾男用Line軟體的定位功能，發送位置，並順利找到人。

警方表示，曾男應該是位於大溪區台7乙線花草林再往三峽方向步行約50分鐘路程，先與消防人員一行共6人驅車前往台7乙線靠近花草林附近，再由當地居民帶往花草林入口處，並由消防人員吹響哨子，員警打電話向曾男確認是否有聽到哨聲，曾男表示有聽到，再請其大聲呼喊確認方向後，前往搜救，並順利尋獲。

(中時)