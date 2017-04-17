縱容綠媒 蔡正元：國民黨再執政 廢掉害蟲型NCC
中廣2頻道突遭國家通訊傳播委員會（NCC）勒令全面停播。國民黨政策會執行長蔡正元痛批「害蟲型的NCC」縱容綠媒搞「海派」，消滅藍媒的音樂網，國民黨再執政，就廢掉！
中廣音樂網（FM96.3）與中廣寶島網（FM105.9）被迫宣布15日起停播，中廣對此表示，NCC在14日下班前派專人把公文送到中廣，下令14日晚間接獲NCC公文後必須立即停播兩台，否則將移送法辦，聽眾僅能透過線上收聽兩台。
停播事件，引發許多聽眾及電台DJ不滿，NCC事後回應「原本在3月16日就該停播，NCC已寬容一個月是仁至義盡」，態度相當強硬。另外，2頻段將分別核配給原民廣播電台與客家廣播電台。
蔡正元認為當年搞NCC，許多專家學者說了一大堆大道理，幾年下來，台灣的廣電環境越來越落後。蔡直言NCC那批人建設的正事做不了，破壞的歪事樣樣來，縱容綠媒搞「海派」，消滅藍媒的音樂網。這種害蟲型的NCC，國民黨再執政，就廢掉！
(中時電子報)
文章來源：蔡正元臉書
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