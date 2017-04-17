兩岸關係，以和為貴---台商對李明哲事件的省思

近期發生的李明哲事件，讓漸有解凍跡象的兩岸關係再度緊張。對多數希望兩岸和平共榮的台灣人來說，不論政治立場為何，自然不樂見兩岸關係倒退嚕。

李明哲作為一位為人權奮鬥的非政府組織人權公約施行監督聯盟志工，其理想令人敬佩，但持平而論，這個事件的爭議點不應該放在---李明哲今天人在哪裡？犯了什麼罪？以及其家屬是要低調或高調救人？重點應該是兩岸政府與相關決策領導人，應該如何讓這個衝突回歸司法，以及回歸兩岸早存在的司法協商機制。

事實上，兩岸在2009年4月26日早已簽署《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，並有許多十分成功的合作案例，不管是針對刑事犯罪如詐欺、毒品…等，或者是台商可涉及的稅法、商業糾紛與經濟權益保證等，雙方司法單位都曾透過此一機制，協助解決了爭端，也保障了兩岸人民各自在對岸所可享有的基本人權與法治保障。

兩岸分治為歷史事實，兩地的法令、法規與國安保障機制也大不相同。李明哲事件一開始是由國台辦證實因涉嫌危害中國國家安全被捕，未說明具體事證，也未說明李明哲被關押於何方。

但根據去年7月1日對岸依其法定流程所頒布的《中華人民共和國境外非政府組織境內活動管理法》，該法自今年元月正式生效後，對岸在言論自由方面顯然更加緊縮，因為該法申明了中國共產黨一黨執政的合法性，以及要堅持「中國特色社會主義制度」等立場，等於明確說明了對岸的法治精神與台灣方面是有所不同的。

即使如此，過去根據馬政府時代所建立起來的和平共處模式，兩岸海基會與海協會持續進行常態性協商與多次高層對話，一共簽署了高達二十三項協議，包括兩岸通航、陸客來台、兩岸經濟合作架構協議、兩岸服務貿易協議等。

雖然後因台灣社會出現太陽花運動，而讓兩岸熱絡的協商關係漸趨和緩，但馬習會在新加坡的一場破冰之旅，又再次為兩岸高層可以達成「一家親」做了最佳註解。

重點是，兩岸法制與法治或有不同，但只要願意彼此尊重，兩岸人民之間的衝突都可化解，並可靠兩岸領導人的智慧來找出各種解決途徑。例如，近期蔡英文政府已經頻頻釋出善意，透過外交部長李大維明確表示「兩岸關係不是外交關係」；以及陸委會主委張小月說「兩岸協議不是國際協定」，等於暗示了「憲法一中」的政策立場。

但可惜的是，政府與民間的部分人士卻似乎有意要利用李明哲事件，以作為測試中共是否能接受此一曖昧、隱而不宣的「憲法一中」態度，結果卻是把李明哲這位人權鬥士當成談判籌碼與棋子，置其生死於不顧。

近期陸委會副主委邱垂正雖然指出，兩岸之間多年來已建立既有聯繫機制及溝通管道，包括陸委會與中國大陸國務院台灣事務辦公室、海峽交流基金會與大陸海峽兩岸關係協會，以及兩岸協議所建立的各種正式管道。

但殊不知，中共所忌憚者為政府高層隱晦不明的兩岸態度，不但害怕綠色執政會走向台獨，更憂慮「明修棧道、暗渡台獨」的隱諱立場。這時候，政府高層或許可以取法馬政府的作法，以明確宣示「不統、不獨、不武」的態度，擱置兩岸敏感爭議，重新找回兩岸都能接受的共識，重新開啟民間或司法交流的衝突解決模式。

當務之急是，李明哲個人的人權保障最重要，如何以人道方式先行，官方的兩岸協商後續跟上，讓兩岸關係可以回到解凍、回暖，而後春暖花開的良性互動與互信基礎上，才為兩岸發展之福。

兩岸之間理應以和為貴，政府與朝野各黨團都不該見獵心喜，想要透過李明哲這個個案來擴大衝突，甚至成為醜化對方的宣傳武器。朝野更不該有藉此來試探對岸政治底線的想法，也不該藉此來做為選舉固樁、向選民喊話的工具，這樣一來，李明哲勢將成為兩岸關係冷凍下的最大受害者，也明顯非兩岸人民與廣大台商所樂見。

(中時電子報)