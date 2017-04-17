台首次血友病日地標活動 白色巨塔變紅樓
打上光雕，位於台中霧峰的亞洲大學附屬醫院17日凌晨變身紅樓，就在4月17日「世界血友病日」這天，亞大附醫不惜斥資透過光雕藝術，將血友病代表色的「紅色」暈染在醫院外牆，也成為球42個響應世界血友病聯盟的台灣代表，期待社會大眾更認識血友病，也注意到除男性病患外，女性病友可能因症狀稍輕微而被忽略。
亞大附醫今（17）日上午在醫院大廳舉辦世界血友病日活動，並搶先在凌晨以光雕為醫院披上紅光。亞大附醫血友病中心主任翁德甫指出，血友病是一種出血性遺傳性疾病，因基因缺陷出現在X染色體上，女姓病友易因為XX染色體上有一個異常，另一個維持正常，其病症以月經過多、消化道出血、傷口難癒合表現，往往因病人忽略而被誤診。
世界血友病聯盟今年特別以「傾聽她們的聲音」為主題，在喚起大家關懷血友病患者之際，也提升大眾對病友女性的重視與關心，亞大附醫響應這個議題，特別透過光雕藝術讓白色巨塔變紅樓，入夜後披上紅光的亞大附醫特別靜謐美麗，這樣的美景只維持到18日凌晨。
這也是台灣第一次響應世界血友病聯盟血友病日地標活動，不但是台灣唯一地標，更將與其他42國一起在全球地圖上留下紀錄。
(中時)
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