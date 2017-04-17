張景森諷朱立倫來「靠北」 新北：父子騎驢政治版

政務委員張景森昨再度發文指天龍國過去花的錢是地鼠國未來的三倍，酸新北市長朱立倫今日出席立法院公聽會「真不知道他要靠北中央什麼？」。曾任行政院秘書長的新北市副市長李四川妙回，當初新北市副市長葉惠青帶領眾局處首長到政院報告，被說市長沒出席不積極，現在市長親自出馬又說是「靠北」，令人無所適從；新北市府副發言人葉元之更批是「父子騎驢」政治版。

張景森在臉書指出，過去20年，政府投資在大台北軌道建設共1兆1842億元，未來新北市至少再投入203億元，總共是1兆2000億元，這是未來8年全國軌道特別預算的3倍。他說：「朱立倫市長明天出席立法院公聽會，真不知道他要靠北中央什麼？」

李四川妙喻，如流氓拿菸給民眾抽，民眾抽了被流氓認為「我拿的煙你竟敢抽」打了一頓，有了前次經驗，流氓再度拿菸給民眾抽，民眾不敢抽，又被以「我拿的煙你竟敢不抽」打了一頓，實在無所適從。

新北市政府副發言人葉元之也回批，「不出席，說你沒爭取，出席了，說你來靠北」，政治版的父子騎驢在張景森臉書實際上演，朱立倫出席立法院的公聽會，張政委竟然發臉書操弄城鄉對立，令人遺憾。

新北市府發言人張其強則指出，每位地方首長努力爭取軌道建設，這是趨勢，也是職責所在，張政委一手掌握全台灣未來幾年，好幾千億的軌道建設經費，希望能夠一切無私，少出口水。

他也提醒張景森，正因大台北地區捷運的成效，不僅解決了交通問題，也帶動了區域發展，活絡經濟，吸引觀光，也請張政委應該明白的在行政院會告訴大家，究竟哪一條是「虛線」，到底是「線虛」還是「心虛」？

(中時)