黛安娜王妃過世 哈利王子首次吐露曾因此封閉20年

1995年黛安娜王妃和哈利王子在倫敦的合照。(美聯社)

哈利王子去年7月對喪母發表談話。(美聯社)

1993年黛安娜王妃、哈利王子和威廉王子在加勒比海聖基茨島的合照。(美聯社)

1987年8月黛安娜王妃、哈利王子、威廉王子在西班牙合照。(美聯社)

英國皇室成員哈利王子(Prince Harry)最近在接受訪談時，透露在他母親黛安娜王妃(Princess Diana)在他12歲因車禍過世後，一度封閉自己的情緒，最後瀕臨崩潰、渡過了兩年「完全混亂」的生活。

在接受英國《電訊報》(Telegraph)訪談時，哈利王子說他在母親過世後，他將近20年都封閉自己的情緒，不願意去想關於母親的事情，因為他認為「這樣有甚麼幫助?」他身邊的人和哥哥威廉王子(Prince William)一直要求他接受心理諮商。哈利王子透露自己直到到了28歲時，感覺自己快抑制不住情緒、瀕臨「要揍某人」的焦慮時，才決定正面面對自己喪母的傷痛。

他表示喪母之痛對他的個人和工作有「嚴重影響」，但又必須生活在大眾的目光下，使得他其實數次差點完全崩潰。為了要處理情緒，他最後尋求心理醫生的幫助，並且甚至開始打拳擊。他也表示在從軍時和受傷、生病的同僚討論精神疾病問題，也大幅改變了他的想法。

哈利王子表示他現在的狀況好多了，他希望藉由分享他的個人經驗，可以消除社會大眾對精神疾病的歧見。他說一旦他開始和朋友討論他的情緒，他發現這些朋友也能夠藉此解決自己的心結。

他說正因為過去那2年半的混亂，現在他也能夠認真面對個人生活和工作。他希望在大眾對皇室成員仍有興趣時，對精神健康的議題做出改變，他也希望在姪子姪女─喬治王子(Prince George)和夏洛特公主(Princess Charlette)甚至是自己的兒女也開始曝光在大眾目光下前，做出他能夠做出的改變。

哈利王子、威廉王子和凱特王妃(Kate Middleton)為提倡精神健康，已一同設立慈善機構Heads Together。今年他們也將舉辦活動以紀念黛安娜王妃過世20周年，他們將在活動中揭露一座雕像、並頒發以黛安娜王妃為名的獎項。

(中時電子報)