朱立倫到立院開記者會批前瞻 19藍委相挺
新北市長朱立倫今天至立法院經濟委員會出席前瞻基礎建設計畫軌道建設公聽會，朱立倫強調新北市提出8項軌道建設，完全按照行政院要求的條件，具有可行性、前瞻性，目前也都在進行當中，未來8到10年可以完成的建設，卻完全都沒被納入前瞻基礎建設計畫之中。
朱立倫今天到國民黨立院黨團開記者會批前瞻基礎建設計畫，藍委大陣仗替朱立倫助威，除黨團總召廖國棟、雙北市立委林德福、羅明才、李彥秀、賴士葆、費鴻泰、蔣乃辛、蔣萬安外，不分區立委以及許多區域立委等19人都特地到場挺朱。
朱立倫指出，新北市的8項軌道建設包括捷運萬大中和樹林線、環狀線、汐止民生線、深坑輕軌、五股泰山輕軌、八里輕軌、捷運機場線增設計畫、鐵路在樹林段高架立體化計畫等。其中汐止民生線以及捷運南北環進度都相當成熟，卻都沒被納入。
朱立倫說，這不單是朱立倫的政見，也是蔡英文總統過去競選時所提出的政見，對於政務委員張景森批他，朱立倫呼籲大家應該團結為台灣的前瞻，不應該用情緒化字眼造成對立跟對抗。
(中時)
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