列強環繞 呂秀蓮：台灣應成為中立國以自保

近期北韓試射飛彈、加上台海近一年局勢重回冷對立，東亞情勢十分不穩定。前副總統呂秀蓮16日表示，「面對國際梟雄角力，台灣的自處之道是盡快進行『中立國公投』，向國際宣告台灣希望永久和平中立。」

16日呂秀蓮在「和平中立與東亞變局」研討會上提醒朝鮮半島的紛亂局勢，「台灣絕對無法置身事外，政府對此事件的作為，不知是有恃無恐，還是麻木不仁。」

呂秀蓮舉例，韓國在1894年發生內亂，後續日本與中國發生甲午戰爭，導致台灣被割讓、受日本殖民50年；1950年爆發南北韓戰爭，而中共的抗美援朝政策，讓美國總統杜魯門臨時轉念宣布「台灣法律地位未定」論，國民黨政權進而能在台灣立足，也確立了台灣反共的地位，讓兩岸對立至今。

「韓國的國際情勢與台灣並無直接關係，但台灣卻被捲進去，我們要思考是重蹈1895年台灣淪陷的覆轍，還是確保台海安全。」呂秀蓮指出，亞洲是否陷入戰爭是15日最緊繃的情勢，雖然美國、北韓都未扣下板機，但在25日之前都是各大國間蠢蠢欲動的時機，「台灣要確保和平的自處之道，就是盡快向國際宣告不希望介入戰爭、舉辦中立國公投。」

呂秀蓮認為，就像是瑞典、瑞士等中立國，若台灣公投成功就能享受國際公法對中立國的保障，「包括交戰國不能佔領中立國領土、不可強迫中立國提供戰爭物資與軍事人員協助等，這是2300萬人民迫切需要的。」

目前國際普遍公認的中立國有瑞士、奧地利、瑞典、芬蘭、愛爾蘭、哥斯大黎加、土庫曼斯坦。不過即使一個國家宣布自己為中立國，並得到國際承認，也不能表示它從此高枕無憂，不受戰火波及。因為國際社會不像國內存在強有力的政府來執行法律，國際上是「無政府」狀態，聯合國、國際組織決議或國際法國際條約各國通常會遵守，但不遵守也未必會被制裁。例如比利時和盧森堡早在19世紀就成為中立國，並獲各國承認，但兩次世界大戰仍被德國占領，因此戰後放棄中立國地位，加入北約以求自保。

(旺報)