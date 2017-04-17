被影射賄選 吳敦義：有的話 請客請到破產

吳敦義17日公布 Line 官方帳號。(黃世麒攝)

吳敦義強硬反駁賄選說。(黃世麒攝)

國民黨主席參選人吳敦義競選辦公室17日公布Line官方帳號，4月18日正式上線。對於被其他陣營影射涉及賄選，吳敦義強硬回應表示，自己從政以來清清白白，經得起檢驗，也沒有財力可以請客，還對現場媒體記者說，若有請黨代表吃飯，「我請你吃100次，吃到我破產」。

(中時)