MLB》捕手鈴木清：蝴蝶球難接 主審也偷笑
日裔捕手鈴木清季外加盟勇士隊，這是他蹲捕大聯盟的第11個年頭，亦是頭一次與蝴蝶球投手搭檔。前藍鳥投手狄奇(R.A.Dickey)季外轉戰勇士，他與紅襪隊萊特(Steven Wright)是大聯盟上季僅存的兩名蝴蝶球投手。
說起蝴蝶球，一般人的印象就是飄忽不定、讓打者揮空、捕手也漏接的球。鈴木清說：「這是傳說中的蝴蝶球。第一次搞得我手忙腳亂，第二次我覺得開始能掌控了，然後第三次我又回到原點了。」話雖如此，狄奇依然稱讚了鈴木清蹲捕的表現。
狄奇前役出戰教士，除了混搭幾顆速球與變化球，他92%都是使用蝴蝶球，率領勇士以4-2獲勝。即使是經驗豐富的鈴木清，初次蹲捕蝴蝶球時也漏接了3球，「狄奇的蝴蝶球總是讓我很困擾，連主審也在我後面偷笑。事實上，主審看了幾球之後也覺得不可思議。」
狄奇是大聯盟首位獲得賽揚獎的蝴蝶球投手，他2012年在大都會繳出20勝6敗、230次三振(國聯三振王)，5場完投(3場完封)都是國聯之冠，那年他37歲，已經過了普通投手的巔峰期。狄奇今年42歲，過去連5季都獲得10勝以上。
(中時電子報)
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