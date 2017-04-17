利益迴避 陳良基不兼研究計劃主持人

科技部長陳良基認為，基於利益迴避，政務官不宜兼任研究計劃主持人。（廖德修攝）

上周有媒體報導幾位立委和政務官領取科技部的研究補助費，今天上午在立法院科技文化委員會引起討論，立委蘇巧慧、柯志恩等人都以此質詢科技部長陳良基。

陳良基答詢表示，以他本人而言，擔任部長後會有利益迴避的問題，加上工作繁重，時間不夠分配，已請辭原本的研究計劃主持人工作。大致上而言，政務官較不適合繼續兼任。

由於幾位立委都強調這是制度的問題，陳良基回應，科技部已請學者、專家檢視現有相關規定，到底是善用這些人士的優點，或者一刀切斷、硬性規定？或者不同領域有不同的考量？這些都會納入討論，預計4月底之前就有結果出爐。

(中時)