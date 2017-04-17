傳統產業接班人 參加勞動部數位職訓課程

吳俊賢(左)參訓取得CNC車床乙級證照後，運用這項技術，拓展客源，父親(右)常向他取經。（吳江泉攝）

傳統車床加工廠二代接班人吳俊賢，為在數位時代開發新客源，參加勞動部高屏澎東分署開設的「電腦數值控制-CNC車床班」，取得CNC車床乙級證照後，在自家工廠引進CNC機台，凡是量多、形狀特殊訂單都可接，順利拓展客源，這項技術，連資深師傅吳承輔老爸，都向他取經。

23歲吳俊賢說，父親一手成立的傳統車床加工廠，營運至今數十年，父親現在作業，主要還是透過親筆繪圖，再藉由操作機台完成製品。他認為，傳統產業走到現代，雖然還是得倚賴老師傅的技術與經驗，但若能透過數位機台的輔助，可讓生意蒸蒸日上，「得跟的上時代的腳步」，

他為讓傳統企業再升級，近年參加勞動部高屏澎東分署開辦的「電腦數值控制-CNC車床班」。為期半年的訓練課程，除了學電腦數值控制車床程式設計、電腦輔助繪圖等理論課程，更藉由分署內的完善教學設備，學習操作CNC機台技巧，最後在老師的耐心指導與反覆練習下，於結訓後取得CNC車床乙級證照。

他在自家工廠內引進CNC機台，因提升交貨數量與品質，成功拓展客源。他說，近期有位廠商，一次訂2、300個彈簧卡榫，這如果採取傳統車床加工方式，耗時費工，接單有限，而就在採用CNC機台後，2、3天就可交貨。

吳承輔每次看到兒子，利用電腦繪圖、操作CNC機台，都睜大眼睛，佩服說「少年人比較懂數位機具，我要向他學習」。廠內經常可見吳家父子倆相互取經畫面，兩人現在成為工作好夥伴。

看著工廠接單量增多，吳俊賢開心的說，這都是多虧勞動部高屏澎東分署開辦實用的「電腦數值控制-CNC車床班」，他在結訓後，導師張清水還有提供「課後服務」，每次只要遇到CNC機台操作、電腦繪圖軟體等相關問題，詢問老師，都可順利解決問題，「勞動部高屏澎東分署與張老師是我生命中的貴人」。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，分署定期舉辦「職前訓練課程」，5月4日起開始受理報名的有「電腦數值控制與機械加工第1期」、「網拍多媒體行銷第2期」、「國際貿易行銷第2期」等，歡迎年滿15歲以上、具有就業意願的民眾報名參加，民眾欲知詳情，可電洽07-8210171詢問或是連結勞動部高屏澎東分署官網查詢。

(中時)