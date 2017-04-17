印度太窮用不起Snapchat？ 執行長失言遭抵制

Snapchat執行長施皮格爾（Evan Spiegel）。(圖/美聯社)

在全球擁有超過1.5億名用戶、知名的快照社群軟體Snapchat，才在今年3月正式於紐約進行首次公開募股（IPO），募股金額上看30億美元（約新台幣932億元），前途一片看好，然而該公司的執行長施皮格爾（Evan Spiegel）似乎卻自己搞砸了，他遭爆曾語出狂言，嫌棄印度、西班牙是貧窮國家，用不起該公司的軟體Snapchat，而他的這番言論也在網路上引起一陣撻伐，憤怒的印度網友也發起「抵制Snapchat」的活動來回應。

Snapchat今年3月才在正式於紐約進行首次公開募股（IPO）執行長施皮格爾(右)也參與上市的活動。(圖/美聯社)

社群軟體Snapchat公司近日遭前員工Anthony Pompliano起訴，而他在訴訟書中提及，2015年一場討論要怎麼增加使用者的的內部會議中，自己在會上表達對該公司在海外的使用者成長不如預期的擔憂，沒想到執行長施皮格爾竟表示「Snapchat是給有錢的人用的，我不想把業務擴展到貧窮的國家像是印度、西班牙」。

超模米蘭達可兒是施皮格爾的未婚妻，在Snapchat上市後於紐約證交所與眾人自拍。（圖/美聯社）

儘管這番言論是意外曝光的，而該公司對此則回應：「Pompliano只是一名因表現不佳而被解雇的員工，提起這場訴訟只是想要引起大眾的關注」，但這仍無法平息一大批Snapchat印度使用者的憤怒，因為其實Snapchat的下載並不需要付費，也因此這番言論被不少人認為只是執行長個人的歧視。而印度網友也發起了「抵制Snapchat」(#boycottsnapchat)的活動，表示不僅要刪除手機中的Snapchat軟體，還要拉低該軟體在App商店中的評價，印度網友有紛紛轉發這項活動，諷刺的表示「我用不起Snapchat，只好把它刪了」、「富有的Snapchat，跟貧窮的我說拜拜吧」或是「我愛我的國家甚過於這個軟體，再見」。

社群軟體Snapchat提供了平台，讓使用者可以發送照片或影片給好友，並只能在使用者限定的秒數內觀看，秒數過後好友將無法再看到該張照片，即是「閱後即焚」的概念，而這個功能剛開始區別於其他社群軟體，並吸引了許多年輕族群及明星使用，但後來其他社群軟體包括Instagram、What’s app、Facebook等，也都相繼加入這項功能，讓不少人開始擔心Snapchat將失去它的優勢。

(中時電子報)