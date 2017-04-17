網道歉「把你拍醜我的錯」伊能靜認：背真的厚

網曬偷拍照道歉「把你拍醜我的錯」，伊能靜大器認「背真的厚」。（圖／取材自Zz張八歲、伊能靜微博）

女星伊能靜有女萬事足，日前加盟大陸真人秀《媽媽是超人2》，公開女兒「小米粒」的育兒生活，伊能靜產後復出曬天倫，幸福模樣深植人心，不過自我要求嚴格的伊能靜，對身材始終高標準，不過近日有網友PO偷拍伊能靜照，並向她道歉「把你拍醜我的錯」，伊能靜則大器認：「背真的厚」。

伊能靜自我要求嚴格，對身材始終高標準。（圖／本報系資料照片）

伊能靜去年以47歲高齡產下愛女「小米粒」，伊能靜產後把生活重心全放在女兒身上，自我要求嚴格的她仍不忘積極恢復身材，靠飲食和運動，從產前近70公斤，到產後4個月已狂瘦15公斤，伊能靜鏟肉有成，不過她曾透露目標是要瘦到52公斤，努力找回苗條身材。

不過伊能靜仍對自己身材不滿意，直呼「不是微胖，是又胖又腫⋯」，還有網友在微博曬出再遠方拍伊能靜照，並向她道歉「把你拍這麼醜是我的錯」，照片中伊能靜背對鏡頭，伊能靜看了也大方回覆：「不是，背真的厚，現在最痛苦的，準備後面開始練核心肌群，還有媽媽手臂也沒完全瘦下來！加油！米粒媽！」

(中時電子報)