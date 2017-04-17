網道歉「把你拍醜我的錯」伊能靜認：背真的厚
女星伊能靜有女萬事足，日前加盟大陸真人秀《媽媽是超人2》，公開女兒「小米粒」的育兒生活，伊能靜產後復出曬天倫，幸福模樣深植人心，不過自我要求嚴格的伊能靜，對身材始終高標準，不過近日有網友PO偷拍伊能靜照，並向她道歉「把你拍醜我的錯」，伊能靜則大器認：「背真的厚」。
伊能靜去年以47歲高齡產下愛女「小米粒」，伊能靜產後把生活重心全放在女兒身上，自我要求嚴格的她仍不忘積極恢復身材，靠飲食和運動，從產前近70公斤，到產後4個月已狂瘦15公斤，伊能靜鏟肉有成，不過她曾透露目標是要瘦到52公斤，努力找回苗條身材。
不過伊能靜仍對自己身材不滿意，直呼「不是微胖，是又胖又腫⋯」，還有網友在微博曬出再遠方拍伊能靜照，並向她道歉「把你拍這麼醜是我的錯」，照片中伊能靜背對鏡頭，伊能靜看了也大方回覆：「不是，背真的厚，現在最痛苦的，準備後面開始練核心肌群，還有媽媽手臂也沒完全瘦下來！加油！米粒媽！」
(中時電子報)
關鍵字：伊能靜
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。