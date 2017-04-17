加拿大議員訪台 瞭解兩岸關係發展
外交部表示，加拿大聯邦眾議員葛蘭姆（David Graham）率領國會議員17日至23日訪問台灣，瞭解我國政治、經貿、兩岸關係及交通建設等相關領域之發展現況。
外交部指出，訪團在台停留期間將晉見副總統陳建仁，拜會立法院、經濟部、科技部、行政院農業委員會、行政院大陸委員會、中華民國對外貿易發展協會，及加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）等單位，並接受中華民國國際經濟合作協會及外交部款宴；訪團亦將參訪新竹科學工業園區、工業技術研究院及中國鋼鐵公司等，以全面瞭解我國在各領域之發展近況。
訪團成員包括聯邦眾議員馬雷彌（Rémi Massé）、眾議員白達威（Vance Badawey)、眾議員迪安喬 (Anju Dhillon)、眾議員齊羅伯(Dr. Robert Kitchen)、眾議員沃凱文(Kevin Waugh)及眾議員魏艾倫(Erin Weir)等國會議員及其眷屬，訪團7位聯邦眾議員皆係首次來訪。
外交部感謝加拿大國會議員長期以來友我情誼，以及對我國在各項議題上之堅定支持，相信此行將有助增進加拿大國會議員對我國現況及台加間各項議題之瞭解，有助進一步強化台加關係。
(旺報)
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