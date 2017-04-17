林佳龍爭取軌道經費，盼北中南均衡發展

台中市長林佳龍（右二）今天到立法院出席「前瞻基礎建設計畫」，積極向立委爭取支持。（圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍爭取軌道建設經費，包括捷運綠線延伸到大坑等共計1290.26億元建設能列入前瞻基礎建設計畫中。（盧金足攝）

台中市長林佳龍今天親赴立法院爭取軌道建設經費，在會前受訪時強調，盼南中北均衡發展。（圖／台中市府提供）

行政院「前瞻基礎建設計畫」今天（17日）在立法院召開公聽會，台中市長林佳龍親自出席，會議開始前，林佳龍與新北市長朱立倫握手寒暄，並向他表達「北中南均衡發展」的訴求。林有備而來，手持圖表逐一向朝野委員說明，爭取支持中台灣軌道運輸建設的計畫。

林佳龍今天在在「前瞻基礎建設計畫」公聽會前受訪表示，雙北作為台灣首都圈，已投入將近1兆2000億元的捷運及軌道建設經費，中南部地區可說是才剛起步。

「吃飯桶中間！」林佳龍以台語的俗語隱喻，雙北以前已享有較好待遇，行政院在前瞻基礎建設計畫中，優先評估中南部軌道建設，是正確決策。他也代表中彰投苗四縣市首長出席，爭取軌道建設經費，盼北、中、南三個核心都會均衡。

林佳龍強調，大台中地區捷運路網以建區域大眾運輸系統為目標，其中捷運綠線延伸進入彰化，捷運藍線也盼延伸至屯區，未來進一步延伸南投。

此外，苗栗海線也應雙軌化，同時與大台中山手線串聯，提升區域交通便捷性。目前大台中及中部地區可說正好在「登大人」階段，更需要中央政府支持，打造軌道運輸的綠色交通。

台中市府交通局說，日前行政院已宣布將大台中山手線、捷運藍線與捷運綠線延伸，共計1912.59億元建設納入前瞻基礎建設中，市府將繼續爭取將雙港輕軌捷運、捷運藍線延伸至屯區、捷運綠線延伸大坑、與苗栗海線鐵路雙軌化等，共計1290.26億元建設列入計畫中。

大台中山手線包含大甲到后里的上環彩虹線、海線雙軌高架化、大慶至烏日的下環微笑線，全線78.9公里，建設經費為932億元，未來完成後，將可比照東京山手線形成新公共交通系統，每天載運11.7萬人，經濟效益可達1700億元。

捷運藍線西起沙鹿火車站，行經台灣大道至東區樂業路，全長21.3公里，全線設15處車站，建設經費為841.64億元，未來捷運藍線完成後，從沙鹿車站到市中心的旅行時間，可由目前50分鐘縮短為26分鐘，預估每日運量能達23.06萬人，尖峰時間可達每小時3.91萬人，並將大眾運輸旅次量提升至每日162.7萬人次，經濟效益產值達1186億元。

捷運綠線延伸至彰化，全長7.82公里，建設經費為138.95億元，透過捷運綠線延伸進入彰化，從高鐵台中站到彰化市區只要9分鐘，服務通勤觀光來往台中彰化的民眾，更可作為後續延伸至和美、鹿港的基礎。

除已列入的建設之外，市府以中部區域治理由交通建設做起為角度出發，提出中台灣整體軌道規劃，爭取雙港輕軌捷運、捷運藍線延伸至屯區、捷運綠線延伸到大坑與苗栗海線雙軌化等4項建設。

交通局表示，清泉崗機場已正式升格為台中國際機場，而台中港也正啟動新的開發計畫，都亟需便捷的聯外交通，因此連結台中港、機場、中科、水湳經貿園區與干城的「雙港輕軌捷運」，肩負發展台中觀光與經濟的使命，未來更規畫將路線延伸至屯區，便利屯區民眾進出市區，建設經費約計754億元。

目前中市屯區人口成長率達12%，屯區與市區之間的交通運輸十分殷切，因此市府盼能再將捷運藍線延伸至屯區（未來更進一步延長到南投），經費約為320億元；而捷運綠線延伸至大坑，全長2.49公里，經費約為68.11億元，可成為前往大坑、新社與東勢觀光的入口，更可連接大平霧輕軌形成環狀網路，預估每年休憩人口可達300萬人次。

苗栗海線雙軌化部分，經費約為148.15億元，預計將海線鐵路談文到大山、白沙屯到新埔、通宵到苑裡、日南到大甲全線雙軌化，提升鐵路容量使營運調度更彈性化，結合山手線，創造多種營運模式，提升區域交通便捷性。

經交通局估計，若全部計畫獲得中央支持，於建設完成後，將可創造經濟效益3469億元、土地開發效益298.14億元，節省民眾往返市區與沙鹿、彰化的時間，同時提升大眾運輸使用率達20%以上，減碳效益超過9.98億噸，也可舒緩市區交通擁塞，並消弭山海屯區城鄉落差，落實區域均衡發展。

(中時)