張小月：曾呼籲就「一帶一路」合作　但陸拒絕對話

陸委會主委張小月今（17）日上午於立院內政委員會備詢時，回答針對中方邀請美方參加一帶一路，對台灣的新南向政策是否會有影響的問題。張小月表示，一帶一路跟新南向是不一樣的，不會有影響。

張小月指出，中國大陸當然想要破壞我們新南向政策，而我們也一直跟中國強調，關於新南向方面，我們是可以跟一帶一路合作的。他稱，我們一再呼籲應該恢復雙方溝，但陸方因政治因素拒絕我們。

(工商)