蘇澳警扮好鼻師 逮拉K嫌犯

李姓男子（中）抽K菸被蘇澳警分局馬賽派出所副所長邱喆宇發現（左），警方依違反毒品危害防制條例將李男送辦。（警方提供）

蘇澳警分局馬賽派出所副所長邱喆宇、員警周孟瑩昨天晚間在轄區執行巡邏勤務，發現李姓男子在一處廟宇旁的涼亭抽菸，邱喆宇憑藉著多年的緝毒經驗，發現菸味中夾雜一股難聞的塑膠味，當場在他身上查獲3級毒品K他命，訊後警方將李男依違反毒品危害防制條例送辦。

邱喆宇、周孟瑩是執行晚間8時的巡邏勤務，但在一處廟宇發現29歲的李姓男子在涼亭抽菸，邱、周2員發現李男眼神飄忽不定，正當要上前詢問時，邱喆宇聞到異味，懷疑李男是「抽K菸」。

上前盤問後，邱喆宇、周孟瑩在李男身上查獲到摻有K他命的香菸，以及重0.78公克的第3級毒品K他命。李男對警方供稱，K他命的來源是台北市一家酒店，是自己要吸食，沒有對外販售。

邱喆宇表示，與一般香菸相比，K菸有類似塑膠燃燒的味道，由於拉K會導致膀胱纖維化，呼籲切莫吸毒以免健康受損。蘇澳警分局表示，年輕員警不太會分辨K菸與一般香菸的差異，但馬賽所副所長邱喆宇緝毒經驗豐富，扮演「好鼻師」逮到吸毒犯。

(中時)