台南市加強垃圾分類稽查 3人屢勸不聽挨罰

台南市政府環保局去年4月起加強垃圾分類稽查，動員3000多人次檢查1萬3000多名市民的垃圾包，未分類的垃圾包已從去年的25%降為目前的9%。未分類的民眾經稽查員要求當場分類均能改正，只有3名民眾不聽勸導，仍將整包垃圾丟進垃圾車內，被依違反廢棄物清理法開單告發，各處罰款1200元。

環保局統計，經常被當垃圾丟棄的資源回收物，以紙餐盒、紙飲料杯最多，其次是塑膠飲料杯及包裝紙盒、廣告紙等紙製品，上述種類約佔未分類資源回收物的76%；經過進一步分析原因，多是民眾尚未養成自備便當盒、環保杯購買餐點飲料習慣，吃完便當喝完飲料又未將紙餐盒、塑膠杯分類回收，統統丟進垃圾包當一般垃圾丟棄。這些紙餐盒、飲料杯只要去除食物殘渣，用水略為清洗或用衛生紙擦拭，即可乾淨回收做環保。

環保局自去年加強垃圾分類查察勸導迄今，未分類的比率大幅降低，顯見宣導及稽查政策已見成效，大多數市民也養成垃圾分類習慣。為了保持這項成果，讓市容環境更好，垃圾更減量，環保局將繼續加強稽查，未依規定分類者將依廢棄物清理法開罰，可處1200元以上6000元以下罰鍰。請市民繼續落實垃圾分類，丟垃圾前確實檢查有沒有包裝盒、廣告紙、便當盒、飲料杯、紙杯及塑膠瓶罐等回收物，做好資源回收、垃圾減量。

(中時)