4月17日中視午間新聞搶先看 北韓閱兵秀飛彈 專家質疑虛實
今天4月17日的中視午間新聞搶先看：
《北韓閱兵秀飛彈 專家質疑虛實》
北韓在太陽節閱兵當天曾展出多種彈道飛彈。但有網友質疑根本是假彈, 只是木頭塗漆，也有軍事專家分析，閱兵時出現的新型洲際導彈, 研判應該是虛彈 ，主要目的是在製造效果，意圖牽制美國.
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《戴資穎星羽賽摘冠 連五站封后》
世界排名第1的台灣羽球女將戴資穎昨天在新加坡超級羽賽女單決賽,再以直落二擊敗世界排名第2的西班牙選手瑪琳，這是小戴此項賽事的個人首冠、也是她連續拿下的第5座超級系列賽冠軍。
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《三波鋒面襲台 週二起晴雨不定》
新的一波鋒面預計今天晚上逐漸抵達北台灣，從今天深夜到周二白天，鋒面雲系南下，中部以北都會感受這波的影響，接下來周三又有水氣移入，周四開始另外一波鋒面再度接近，又轉為有雨天氣.
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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