高市議員辦少康營區命名 「高松綠園道」勝出
高雄少康營區即將闢建成小港區最大的森林公園，市議員陳麗娜舉辦命名活動，經過票選，在地居民最愛的名稱是「高松綠園道」，其次「小港之星」、「少康森林」也有不少人支持，陳麗娜呼籲市府為公園命名時尊重地方意見，酌予採用。
少康營區位於高松路、營口路口，總面積23公頃，過去有陸戰隊99旅駐守，2011年才撤離，留下大片閒置土地，其中有10公頃將開闢公園及園道用地，預定明年完成後，將成小港區最大的公園綠地。
國民黨籍市議員陳麗娜表示，少康營區空地周邊有松金、山明、高松、泰山等里，里民相當期待多一處活動空間，為了讓大家未來在其中散步更覺得認同，她的服務處自3月起，展開新公園命名活動。
陳麗娜服務處拍攝宣傳影片，請民眾一起為公園命名，經2階段投票，17日宣布結果，「高松綠園道」以246票奪第一，小港之星、少康森林分別為二、三名；陳麗娜今天上午也親自以電腦抽獎，送出折疊式腳踏車、運動手環給參與投票民眾。
陳麗娜說，市府先前曾說要開放公園命名，但後來又說要取名為「小港公園」，問題是該地點俗稱「高松」，根本沒人認同叫「小港公園」，盼市府未來考量民意，參考使用這次活動選出的名稱。
(中時)
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