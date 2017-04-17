南市初選模範環保專責及技術人員 520前受理報名

台南市政府環保局舉辦106年模範環保專責及技術人員初選，即日起至5月20日受理報名。入選者將代表臺南市參加全國複選，環保署預定選出10名全國模範環保專責及技術人員頒獎表揚。歡迎臺南市的機關學校及事業機構踴躍報名參加初選，報名表及遴選要點請上環保局網站首頁點選「活動宣導」查詢下載。

環保署為樹立環保專責及技術人員典範，每年舉辦模範人員選拔。凡擔任機構環保專責人員1年以上，本人及任職機構1年內未違反環保法規而受處分，最近3年內未曾獲得同一類別獎項，且有具體優良事蹟者，即可由任職機構檢具報名表向環保局報名。

環保局說，環保專責及技術人員係指機關學校及事業機構依環保法規設置的人員，包括空氣汙染防制專責人員、廢水處理專責人員、廢棄物清除、處理技術員、毒性化學物質專業技術管理人員、環境用藥製造業、販賣業及病媒防治業專業技術人員、室內空氣品質維護管理專責人員、土壤汙染評估調查人員。通過環保局初選後，環保署將邀專家、學者及有關機關人員組成遴選小組，透過實地查核、邀請受推薦人員說明，評定模範專責人員及技術人員名單，予以公開表揚。

(中時)