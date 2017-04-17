先別管朴槿惠！網友熱議10大韓國熱門景點 第1名是…
這幾個月以來，韓國新聞在國際上頗熱！因身陷閨蜜崔順實風暴，涉及13項刑事犯罪韓國前總統朴槿惠今（17日）將被起訴！雖說政治紛紛擾擾，然對許多哈韓族而言，韓國美景正當時，櫻花盛開 、各式節慶熱鬧舉辦，緊接著又是各大百貨公司大拍賣！
對喜愛韓國旅遊的人而言，在網路上熱議10大韓國熱門景點有哪些呢？以下為《網路溫度計》彙整網路討論聲量選出的排行榜，來看看你喜歡的景點有沒有上榜？
第5名：海雲台
說到釜山，自然不能不提到海雲台。面臨著釜山海峽，海雲台的沙灘襯海景，是最美好的畫面。不過海雲台不是只有沙灘可逛海鷗可看，一旁也有方便好買的市場可以盡情吃吃喝喝，韓綜《我們結婚了》的「紅薯夫婦」，鄭容和帶徐玄回老家時打打鬧鬧的可愛場景，有著那段記憶的旅人，想必也會對海雲台抱持著更多夢幻的憧憬吧！
第4名：景福宮
《擁抱太陽的月亮》、《仁顯皇后的男人》、《以景福宮作為取景的韓劇，實在太多，無論喜歡正統歷史劇的觀眾，或浪漫愛情喜劇的戲迷，都很值得來此「朝聖」。於1394年建成的景福宮，是朝鮮王朝朝鮮五大宮闕中規模最大的「正宮」，也會看到許多女孩們穿著正式的韓服還此拍照留念呢，古典氣息十足！
第3名：弘大
以附近的弘益大學為名，「弘大」就和所有大學旁的區域一樣，充滿著年輕朝氣與流行時尚的魅力！同時這兒又延續著校區邊的獨立創作精神與自由藝術風氣，聚集著創意特色商店，又因為學生取向價格也格位親民，週末舉辦的FreeMarket更是既好玩又好逛，可說是最能親近韓國本土創作力的好地方喔！
第2名：明洞
號稱外國人比在地人還要多，明洞就是如此受到觀光客喜愛的血拼天堂。知名品牌、流行服飾自然是不在話下，超齊全的韓系美妝更能在明洞囊括，而且因為幾乎每一家化妝品公司都在此設店，要比較、要比價、還是一起蒐齊都很方便！值得一提的是，這裡的道路規劃整齊，街區方正易走不怕迷路，即便是初次來訪的旅客也不用擔心！
第1名：東大門
「東大門」本來指的是首爾四大城門之一的「興仁之門」，但現在人們都統稱這附近的購物商圈為東大門，購物商城林立、亦不缺特色小店、美食餐廳，供應著源源不絕的觀光資源，這裡也宛若不夜城，很多等商城甚至還營業到清晨5時，幾乎24小時都能玩得盡興。而於2014年落成的東大門設計廣場（DDP），更讓東大門再添增了文化、設計感，使得東大門成為包羅萬象能量十足的超級商圈！
至於第6～10名依序為N首爾塔（南山塔）、南怡島、汝矣島、三清洞、樂天世界等。話說現在韓劇當熱，加上現在韓國較北方櫻花盛開，加上夏季優惠也快開跑，不妨相揪好友來趟韓國之旅！嘗美食、看美景、為自己的2017年增添美好回憶！
(中時電子報)
文章來源：網路溫度計
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